Prada Cup, il sistema di grinding è italiano: l’invenzione di Michele Cazzaro per Harken. Come funziona? (Di giovedì 21 gennaio 2021) Questo è un inverno caldissimo per tutti gli appassionati di vela perché ad Auckland (Nuova Zelanda, dove sono in piena estate) va in scena la rincorsa alla conquista della America’s Cup, il trofeo sportivo più antico al mondo. Nel Golfo di Hauraki sta andando in scena la Prada Cup, la competizione che designa lo sfidante di Team New Zealand per la conquista della Vecchia Brocca. Luna Rossa, Ineos Uk, American Magic si stanno fronteggiando a viso aperto e a fine febbraio scopriremo chi si sarà guadagnato il diritto di fronteggiare i kiwi. Sui rivoluzionari AC75 che stanno solcando le acque oceaniche con velocità di circa 50 nodi (oltre i 90 km/h) è sempre più fondamentale il sistema di grinding, ovvero quella serie di “manovelle” cruciali per la gestione dell’imbarcazione e regolata dei cosiddetti grinder. Si è parlato moltissimo di ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 gennaio 2021) Questo è un inverno caldissimo per tutti gli appassionati di vela perché ad Auckland (Nuova Zelanda, dove sono in piena estate) va in scena la rincorsa alla conquista della America’s Cup, il trofeo sportivo più antico al mondo. Nel Golfo di Hauraki sta andando in scena laCup, la competizione che designa lo sfidante di Team New Zealand per la conquista della Vecchia Brocca. Luna Rossa, Ineos Uk, American Magic si stanno fronteggiando a viso aperto e a fine febbraio scopriremo chi si sarà guadagnato il diritto di fronteggiare i kiwi. Sui rivoluzionari AC75 che stanno solcando le acque oceaniche con velocità di circa 50 nodi (oltre i 90 km/h) è sempre più fondamentale ildi, ovvero quella serie di “manovelle” cruciali per la gestione dell’imbarcazione e regolata dei cosiddetti grinder. Si è parlato moltissimo di ...

