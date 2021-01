Percepivano il reddito di cittadinanza, “furbetti” beccati con 5 chili di droga e 52mila euro (Di giovedì 21 gennaio 2021) Cagliari, 21 gen – L’ennesima storia assai poco edificante legata ai percettori indebiti del reddito di cittadinanza ci arriva dalla Sardegna, precisamente da Cagliari dove gli agenti della quarta sezione della Squadra mobile cittadina, specializzata in reati contro il patrimonio, hanno tratto in arresto tre persone e sequestrato droga e cinquantamila euro in denaro contante. droga e migliaia di euro trovati ai furbetti del reddito di cittadinanza Per loro le accuse sono di detenzione di munizionamento da arma comune da sparo e di materiale esplodente, detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti e da ultimo ricettazione. Tutti e tre erano percettori del reddito di cittadinanza, il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 21 gennaio 2021) Cagliari, 21 gen – L’ennesima storia assai poco edificante legata ai percettori indebiti deldici arriva dalla Sardegna, precisamente da Cagliari dove gli agenti della quarta sezione della Squadra mobile cittadina, specializzata in reati contro il patrimonio, hanno tratto in arresto tre persone e sequestratoe cinquantamilain denaro contante.e migliaia ditrovati aideldiPer loro le accuse sono di detenzione di munizionamento da arma comune da sparo e di materiale esplodente, detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti e da ultimo ricettazione. Tutti e tre erano percettori deldi, il ...

