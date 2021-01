“Non esiste, così non va in onda!”. Alberto Matano interrompe il collegamento. Sfuriata epica a ‘La Vita in diretta’ (Di giovedì 21 gennaio 2021) Problemi durante ‘La Vita in diretta’. Nella puntata di giovedì 21 gennaio Alberto Matano ha avuto non poche difficoltà ed ha perso la pazienza a causa di un episodio accaduto proprio davanti alle telecamere. Come succede ormai da quasi un anno, l’argomento coronavirus è uno di quelli più ricorrenti nella sua trasmissione. InVita ospiti di un certo calibro e si collega anche con gente comune per trattare il tema ed informare il pubblico da casa. Ma stavolta qualcosa è andata storta. Alcuni giorni fa è stato Roberto Poletti a manifestare tutta la sua stanchezza in televisione. Nonostante sia sempre stato uno di coloro che ha spinto gli italiani a rispettare tutte le regole anti Covid-19, ha confidato che queste restrizioni stanno mettendo tutti a dura prova. Qualche ora fa invece un servizio ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 21 gennaio 2021) Problemi durante ‘Lain. Nella puntata di giovedì 21 gennaioha avuto non poche difficoltà ed ha perso la pazienza a causa di un episodio accaduto proprio davanti alle telecamere. Come succede ormai da quasi un anno, l’argomento coronavirus è uno di quelli più ricorrenti nella sua trasmissione. Inospiti di un certo calibro e si collega anche con gente comune per trattare il tema ed informare il pubblico da casa. Ma stavolta qualcosa è andata storta. Alcuni giorni fa è stato Roberto Poletti a manifestare tutta la sua stanchezza in televisione. Nonostante sia sempre stato uno di coloro che ha spinto gli italiani a rispettare tutte le regole anti Covid-19, ha confidato che queste restrizioni stanno mettendo tutti a dura prova. Qualche ora fa invece un servizio ...

TeresaBellanova : Il #21gennaio 1921 nasceva il PCI, riferimento imprescindibile per tanti di noi. E anche se oggi il partito non esi… - ilriformista : Il governo #Conte non è all’altezza, non è all’altezza il premier, non lo sono moltissimi ministri, non c’è un prog… - SerieA : Fino all’ultimo secondo, per conquistarla e alzarla al cielo! ?? L’attesa non esiste più: è tempo di @juventusfc -… - bevllisario : Comunque non esiste sta black out challenge... o almeno non è una cosa uscita ora da TikTok, mi dispiace un sacco p… - spenceremilys : RT @_Ecl1pse_00: 'Devo rovinare i miei momenti per i dolori degli altri? Ma non esiste' Questa è l'umanità di Dayane...complimenti, peggio… -

Ultime Notizie dalla rete : Non esiste Serie A, Dal Pino sulla superlega: “Per noi non esiste”

Netto il parere negativo di Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, sulle ipotesi di una superlega dei club europei È tornato d’attualità in questi giorni il tema di una superlega dei club euro ...

Dal Pino, per noi la Superlega non esiste

"Sapete che per noi la Superlega non esiste, riteniamo ci siano competizioni come la Champions ed Europa League a cui si possono fare delle modifiche. Ma la Superlega non la immaginiamo neanche, siamo ...

Netto il parere negativo di Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, sulle ipotesi di una superlega dei club europei È tornato d’attualità in questi giorni il tema di una superlega dei club euro ..."Sapete che per noi la Superlega non esiste, riteniamo ci siano competizioni come la Champions ed Europa League a cui si possono fare delle modifiche. Ma la Superlega non la immaginiamo neanche, siamo ...