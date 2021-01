Nathalie Delon, è morta l'attrice ed ex moglie di Alain Delon (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nathalie Delon è morta giovedì 21 gennaio 2021: l'attrice era stata sposata ad Alain Delon che per lei aveva lasciato Romy Schneider; la notizia è stata diffusa dal figlio Anthony Delon. É morta il 21 gennaio 2021 Nathalie Delon, ex moglie di Alain Delon. L'attrice era malata di cancro e si è spenta a Parigi, come ha specificato il figlio Anthony Delon quando ha diffuso la notizia attraverso i social. Francine Canovas, questo il vero nome dell'attrice, era nata nel 1941, a Oujda, in Marocco, da genitori spagnoli. Il ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 21 gennaio 2021)giovedì 21 gennaio 2021: l'era stata sposata adche per lei aveva lasciato Romy Schneider; la notizia è stata diffusa dal figlio Anthony. Éil 21 gennaio 2021, exdi. L'era malata di cancro e si è spenta a Parigi, come ha specificato il figlio Anthonyquando ha diffuso la notizia attraverso i social. Francine Canovas, questo il vero nome dell', era nata nel 1941, a Oujda, in Marocco, da genitori spagnoli. Il ...

