Napoli | presentata l’Anm for school | “45 bus e oltre 350 corse quotidiane”

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Si è tenuta oggi la tanto attesa presentazione dell’iniziativa “Anm for“. Si tratta di autobus attivi solo per gli studenti che a breve rientreranno a scuola. L’allentamento dalle scuole è stata una delle conseguenze più forti in assoluto portate dalla pandemia. Le scuole primarie finalmente, anche se a scaglioni, stanno rientrando. A breve lo potranno fare anche gli altri studenti. Il tutto dovrà avvenire in totale sicurezza. Si è pensato quindi sia alla presenza di volontari della Protezione Civile all’interno degli edifici scolastici, sia l’iniziativa “Anm for”. Ovvero un sistema di trasporto, con percorsi e bus specifici per gli studenti. Ci saranno quindi 8 nuove linee e 350giornaliere Anm per la mobilità degli studenti. Si prevede l’attivazione di 8 ...