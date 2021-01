“Il Covid rende più invisibili le vittime di sfruttamento sessuale”, prostituzione sulle strade di Capitanata "La Puglia non tratta" (Di giovedì 21 gennaio 2021) Di seguito il comunicato: Hanno dovuto fare i conti con la pandemia, con la paura del contagio, con la difficoltà di guadagnare, con l’immobilità, con l’incertezza rispetto al proprio futuro. L’emergenza sanitaria legata al Covid-19 ha sconvolto le vite di tutti e, in modo particolare, delle vittime di tratta e di sfruttamento lavorativo. Donne, uomini e bambini che ogni giorno vengono sfruttati nell’ambito della prostituzione, dello sfruttamento lavorativo o domestico, delle economie illegali, dell’accattonaggio forzato o del traffico di organi. La circolazione del virus ha toccato anche le loro vite già fragili, invisibili, provocando ulteriori disagi sociali, economici e alimentari. Lo sanno bene gli operatori del progetto “La Puglia non ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 21 gennaio 2021) Di seguito il comunicato: Hanno dovuto fare i conti con la pandemia, con la paura del contagio, con la difficoltà di guadagnare, con l’immobilità, con l’incertezza rispetto al proprio futuro. L’emergenza sanitaria legata al-19 ha sconvolto le vite di tutti e, in modo particolare, delledie dilavorativo. Donne, uomini e bambini che ogni giorno vengono sfruttati nell’ambito della, dellolavorativo o domestico, delle economie illegali, dell’accattonaggio forzato o del traffico di organi. La circolazione del virus ha toccato anche le loro vite già fragili,, provocando ulteriori disagi sociali, economici e alimentari. Lo sanno bene gli operatori del progetto “Lanon ...

