I festini a luci rosse di Siena e i magistrati subito perdonati

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Luca Fazzo In Italia un processo non si nega a nessuno: e tanto meno se è un processo da diretta televisiva, di quelli che fanno impazzire lo share a colpi di sesso, delitti, misteri. Che poi l'imputato sia colpevole o innocente, questo è un dettaglio, per i media e l'opinione pubblica. L'importante è il gossip da pretura, lo sputtanamento a base di clic. A Genova si sarebbe potuto tenere, da questo punto di vista, il processo del secolo. Dove la si trova, una storia più arrapante di quella scovata scavando intorno alla morte di David Rossi, il portavoce del Monte dei Paschi volato dall'ufficio ain una notte di sette anni fa? Ragazze e sesso, ragazzi e sesso, politici e sesso, notai e sesso: in una villa spersa nella campagna toscana, l'eterna provincia italiana si dava i suoi appuntamenti e celebrava le sue piccole trasgressioni. E anche il ...