Gianluca Ginoble de Il Volo guarito dal Covid | “Finalmente negativo e ottimista”

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 21 gennaio 2021) “”, scrive l’artista sui social.de Ildal-19 che aveva contratto la scorsa settimana, con suo fratello.e suo fratello erano risultati positivi al Coronavirus e lo avevano comunicato sui social scattandosi una foto, insieme in isolamento fiduciario. “Io e mio fratello siamo risultati positivi al-19. Attualmente siamo a casa isolati dal resto della famiglia e stiamo bene”, le parole disu Instagram nel condivide l’immagine in compagnia di suo fratello. “Nonostante le attenzioni e le precauzioni sempre adottate, questo virus non ci ha risparmiato”, ha proseguito, invitando tutti i ...