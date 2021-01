Esterometro addio | calendario scadenze 2021 e abolizione dal 2022 Cosa cambia

Leggi su leggioggi

(Di giovedì 21 gennaio 2021) La Legge di Bilancio, al comma 1103 dell'articolo 1, dispone che a partire dal 1° gennaio, non sarà più necessario presentare il cd. "" in quanto i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, dovranno essere trasmessi telematicamente utilizzando il sistema di Interscambio (SDI) secondo il formato della fattura elettronica. Il contribuente, per l'intero, dovrà ancora effettuare la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere con periodicità trimestrale (entro l'ultimo giorno successivo a ciascun trimestre).