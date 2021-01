E’ tempo di riscoprire il piacere di camminare (Di giovedì 21 gennaio 2021) : la pandemia causata dal covid-19 ha costretto il mondo a fermarsi. Chiuse le fabbriche, sparito il traffico, deserte le città. La vita frenetica di prima all’improvviso si ferma. Sicuramente un aspetto positivo di questa situazione è aver avuto la possibilità di riscoprire le cose semplici della vita, come ad esempio una Leggi su periodicodaily (Di giovedì 21 gennaio 2021) : la pandemia causata dal covid-19 ha costretto il mondo a fermarsi. Chiuse le fabbriche, sparito il traffico, deserte le città. La vita frenetica di prima all’improvviso si ferma. Sicuramente un aspetto positivo di questa situazione è aver avuto la possibilità dile cose semplici della vita, come ad esempio una

Gentleman738 : Elogio la lentezza per riscoprire il senso perduto del tempo e l'importanza di ogni istante per costruire la propria felicità e salvezza. - tempostretto : Un nuovo articolo: (La pandemia ha fatto riscoprire che 'non ci bastiamo da soli'. Intervista allo psichiatra Anton… - giuligo1964 : RT @turistipercaso: Atene è una capitale da riscoprire. Quattro giorni nella capitale del mondo classico, dal fascino senza tempo. Pasquali… - TOSADORIDANIELA : RT @turistipercaso: Atene è una capitale da riscoprire. Quattro giorni nella capitale del mondo classico, dal fascino senza tempo. Pasquali… - turistipercaso : Atene è una capitale da riscoprire. Quattro giorni nella capitale del mondo classico, dal fascino senza tempo. Pasq… -

Ultime Notizie dalla rete : tempo riscoprire La pandemia ha fatto riscoprire che “non ci bastiamo da soli”. Intervista allo psichiatra Antonino Mangano Tempo Stretto E’ tempo di riscoprire il piacere di camminare

E’ tempo di riscoprire il piacere di camminare: la pandemia causata dal covid-19 ha costretto il mondo a fermarsi. Chiuse le fabbriche, sparito il traffico, deserte le città. La vita frenetica di ...

Tecnocasa, Previsioni immobiliari 2021: “Compravendite in recupero e prezzi ancora in calo”

“La casa – afferma Fabiana Megliola, Responsabile Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa – è stata una delle riscoperte fatte durante il lockdown. Il confinamento forzato a cui siamo stati sottoposti ci ha fa ...

E’ tempo di riscoprire il piacere di camminare: la pandemia causata dal covid-19 ha costretto il mondo a fermarsi. Chiuse le fabbriche, sparito il traffico, deserte le città. La vita frenetica di ...“La casa – afferma Fabiana Megliola, Responsabile Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa – è stata una delle riscoperte fatte durante il lockdown. Il confinamento forzato a cui siamo stati sottoposti ci ha fa ...