Covid, Gragnano dice addio al "Re del panuozzo": morto Pietro Mascolo

Gragnano (Na) – Penisola sorrentina in lutto, è morto il gragnanese Pietro Mascolo. Conosciuto da tutti come "il re del panuozzo". A portarlo via, all'età di 68 anni, è stato il coronavirus. Mascolo era infatti da alcuni giorni ricoverato all'ospedale Cotugno di Napoli, dove nella giornata di ieri è deceduto. "Mi hai donato il tuo stesso carattere – scrive il figlio Fiorenzo Mascolo sui social – forte, fiero che non lascia trapelare le emozioni, ma dal cuore grande. La foto scattata per la festa del tuo compleanno descrive come eri, ti piaceva averci tutti intorno a te in ogni occasioni".

È morto all'età di 68 anni Pietro Mascolo, uno dei più famosi maestri fornai di Gragnano. L'uomo era ricoverato all'ospedale Cotugno di Napoli dove è deceduto da solo, senza l'affetto dei suoi cari, a ...

