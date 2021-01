Covid, è allarme: lockdown inefficace contro la variante inglese (Di giovedì 21 gennaio 2021) Redazione Il nuovo lockdown della Gran Bretagna, il terzo dall’inizio della pandemia, non si starebbe dimostrando efficace contro la variante inglese del coronavirus. Lo afferma un nuovo studio dell’Imperial College di Londra, che monitora l’attuale impennata dei contagi determinata dall’aggressività della mutazione, su cui le misure prese dal governo guidato da Boris Johnson potrebbero rivelarsi inutili. Ne dà notizia l’Ansa. Il modello si basa sui dati raccolti tra il 6 e il 15 gennaio, nei primi 10 giorni di lockdown. Steven Riley, professore di Dinamica delle malattie infettive e autore della ricerca ha speigato che il quadro è “estremamente preoccupante“. “Ci saremmo aspettati di vedere un declino” nei giorni successivi, ha spiegato in un’intervista a Times Radio, riportata dall’Ansa. Così ... Leggi su improntaunika (Di giovedì 21 gennaio 2021) Redazione Il nuovodella Gran Bretagna, il terzo dall’inizio della pandemia, non si starebbe dimostrando efficaceladel coronavirus. Lo afferma un nuovo studio dell’Imperial College di Londra, che monitora l’attuale impennata dei contagi determinata dall’aggressività della mutazione, su cui le misure prese dal governo guidato da Boris Johnson potrebbero rivelarsi inutili. Ne dà notizia l’Ansa. Il modello si basa sui dati raccolti tra il 6 e il 15 gennaio, nei primi 10 giorni di. Steven Riley, professore di Dinamica delle malattie infettive e autore della ricerca ha speigato che il quadro è “estremamente preoccupante“. “Ci saremmo aspettati di vedere un declino” nei giorni successivi, ha spiegato in un’intervista a Times Radio, riportata dall’Ansa. Così ...

