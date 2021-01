Calabria, De Magistris verso le regionali: “Sarà una sfida difficile ma è una grande opportunità” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Questa non è la sfida o l’eventuale vittoria o sconfitta di de Magistris, ma è un grande opportunità per una terra che ho sempre ritenuto straordinaria e strategica per gli equilibri del Paese”. Così il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, parla della sua alla presidenza della Regione Calabria. “Sarà una sfida difficile ma bella – chiarisce Dema ai microfoni di Radio Crc – e l’impegno è a far partecipare considerando anche che alle ultime regionali ha votato poco più del 40 per cento dei calabresi. E’ su questo che lavoreremo e sono convinto che ci Sarà entusiasmo e anche molte possibilità di vittoria“. ”Facendo il magistrato – racconta il primo cittadino ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Questa non è lao l’eventuale vittoria o sconfitta di de, ma è unper una terra che ho sempre ritenuto straordinaria e strategica per gli equilibri del Paese”. Così il sindaco di Napoli, Luigi De, parla della sua alla presidenza della Regione. “unama bella – chiarisce Dema ai microfoni di Radio Crc – e l’impegno è a far partecipare considerando anche che alle ultimeha votato poco più del 40 per cento dei calabresi. E’ su questo che lavoreremo e sono convinto che cientusiasmo e anche molte possibilità di vittoria“. ”Facendo il magistrato – racconta il primo cittadino ...

VittorioSgarbi : De Magistris: “Mi candido per amore della Calabria”. Ha sempre amato così tanto i calabresi che , da PM, per teners… - Rog_2 : RT @GiovaQuez: De Magistris: 'Il tempo si sta mostrando galantuomo. Nel 2005-2007 indagai per fatti gravi Cesa. Abbiamo perso 10 anni, quan… - SecondoPiano : Inchiesta della Dda 'Basso Profilo', de Magistris: 'Il tempo è galantuomo'. - GiovaQuez : De Magistris: 'Il tempo si sta mostrando galantuomo. Nel 2005-2007 indagai per fatti gravi Cesa. Abbiamo perso 10 a… - rep_napoli : Calabria, de Magistris: 'Non è una mia sfida personale' [aggiornamento delle 11:47] -