Bruce Springsteen e Tom Hanks maestri di cerimonie all'insediamento di Joe Biden (Di giovedì 21 gennaio 2021) Bruce Springsteen e Tom Hanks maestri di cerimonie del concerto che ha celebrato l'insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca. Bruce Springsteen ha aperto le danze eseguendo la sua Land of Hope and Dreams durante il concerto di inaugurazione dell'arrivo di Joe Biden, "Celebrating America", condotto dalla star Tom Hanks. Accompagnato solo dalla sua chitarra, il Boss si è esibito sui gradini del Lincoln Memorial, con il National Mall e il Washington Monument illuminati di fronte a lui, eseguendo la sua hit del 1999 Land of Hope and Dreams. Tom Hanks ha fatto cenno alla situazione americana parlando di un paese lacerato da "profonde divisioni e rancori" che hanno serpeggiato nella nazione ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 21 gennaio 2021)e Tomdidel concerto che ha celebrato l'di Joealla Casa Bianca.ha aperto le danze eseguendo la sua Land of Hope and Dreams durante il concerto di inaugurazione dell'arrivo di Joe, "Celebrating America", condotto dalla star Tom. Accompagnato solo dalla sua chitarra, il Boss si è esibito sui gradini del Lincoln Memorial, con il National Mall e il Washington Monument illuminati di fronte a lui, eseguendo la sua hit del 1999 Land of Hope and Dreams. Tomha fatto cenno alla situazione americana parlando di un paese lacerato da "profonde divisioni e rancori" che hanno serpeggiato nella nazione ...

