Bce | tiene fermi i tassi e i programmi anti-pandemia

Roma, 21 gen. – (Adnkronos) – Come previsto, non è arrivata nessuna novità di politica monetaria dalla riunione del Consiglio direttivo della Bce che ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale rimarranno invariati rispettivamente allo 0,00%, allo 0,25% e al -0,50%. Nel comunicato dell'Eurotower si sottolinea come il Consiglio "ha deciso di riconfermare l'orientamento molto accomodante della sua politica monetaria".

Roma, 21 gen. - (Adnkronos) - Come previsto, non è arrivata nessuna novità di politica monetaria dalla riunione del Consiglio direttivo della Bce che ...

La Bce ribadirà che la risposta sta nelle politiche fiscali?

Meeting Bce, dopo gli annunci fatti a dicembre sull’aumento della portata del Pepp e sui termini del Tltro le attese sono molto basse.

