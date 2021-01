Uomini e Donne, registrazione 19-01-2021: una dichiarazione d’amore e un tradimento (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L’ultima registrazione di Uomini e Donne, che vedremo in onda solo tra un paio di settimane, ha visto i festeggiamenti per il compleanno di Gemma Galgani e una grande parte della puntata dedicata al trono classico. Entrambi i tronisti, Davide Donadei e Sophie Codegoni, appaiono molto lontani dalla scelta, nonostante di puntata in puntato sembrano molto presi dall’uno o dall’altro dei loro corteggiatori (ne hanno due a testa ormai da diverso tempo). Grande protagonista anche Armando, soprattutto per via delle sue liti con gli opinionisti e con Aurora Tropea. Il compleanno di Gemma Galgani: torta e fiori in studio Come sempre la registrazione inizia con Gemma Galgani, che viene festeggiata a centro studio. La dama più longeva del trono over di Uomini e Donne (è presente fin dalla prima ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L’ultimadi, che vedremo in onda solo tra un paio di settimane, ha visto i festeggiamenti per il compleanno di Gemma Galgani e una grande parte della puntata dedicata al trono classico. Entrambi i tronisti, Davide Donadei e Sophie Codegoni, appaiono molto lontani dalla scelta, nonostante di puntata in puntato sembrano molto presi dall’uno o dall’altro dei loro corteggiatori (ne hanno due a testa ormai da diverso tempo). Grande protagonista anche Armando, soprattutto per via delle sue liti con gli opinionisti e con Aurora Tropea. Il compleanno di Gemma Galgani: torta e fiori in studio Come sempre lainizia con Gemma Galgani, che viene festeggiata a centro studio. La dama più longeva del trono over di(è presente fin dalla prima ...

marattin : Qui c’è - per chi la vuole ascoltare - sia la risposta al “ma insomma, perché l’avete fatto?!” sia a chi ci ha scam… - robersperanza : Un milione di persone vaccinate in Italia. È il primo incoraggiante passo di questa maratona decisiva per il futur… - matteosalvinimi : #Salvini: Se venisse chiesto a Lega e centrodestra di verificare la possibilità di un governo per prendere per mano… - federella11 : La violenza è violenza, sulle donne e sugli uomini. Indistintamente. E mi sembra ridicolo che nel 2921 dobbiamo anc… - consuelocamb : @matteosalvinimi Che tristezza infinita che sei..hai ragione, comunque. Ho visto dei bellissimi deputati a Montecit… -