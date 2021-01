Udinese, Pereyra: «Rigore non fischiato? Non capisco. Gollini mi ha toccato» (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roberto Pereyra, centrocampista dell’Udinese, ha parlato ai canali ufficiali del club bianconero al termine del match contro l’Atalanta: le sue parole Roberto Pereyra, centrocampista dell’Udinese, ha parlato ai canali ufficiali del club bianconero al termine del match contro l’Atalanta. PAREGGIO – «Fare punti era ciò che volevamo, avevamo preparato molto bene la partita. Ora dobbiamo continuare così, sappiamo quali sono i nostri punti di forza e dovremo essere bravi a sfruttarli anche contro l’Inter».GOL-LAMPO – «Mi sono trovato la palla tra i piedi e ho provato ad andare subito in porta. Sono contento perché avevamo bisogno di partire forte. Se vai in svantaggio poi è più difficile recuperare».RUOLO – «Quello del trequartista è un ruolo che conosco e che mi piace interpretare, riesco ad aiutare la squadra e ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roberto, centrocampista dell’, ha parlato ai canali ufficiali del club bianconero al termine del match contro l’Atalanta: le sue parole Roberto, centrocampista dell’, ha parlato ai canali ufficiali del club bianconero al termine del match contro l’Atalanta. PAREGGIO – «Fare punti era ciò che volevamo, avevamo preparato molto bene la partita. Ora dobbiamo continuare così, sappiamo quali sono i nostri punti di forza e dovremo essere bravi a sfruttarli anche contro l’Inter».GOL-LAMPO – «Mi sono trovato la palla tra i piedi e ho provato ad andare subito in porta. Sono contento perché avevamo bisogno di partire forte. Se vai in svantaggio poi è più difficile recuperare».RUOLO – «Quello del trequartista è un ruolo che conosco e che mi piace interpretare, riesco ad aiutare la squadra e ...

Udinese_1896 : #UdineseAtalanta 1-0 43’ – Incredibile rigore non assegnato all'Udinese. Gollini in presa bassa prende la palla ch… - Udinese_1896 : #UdineseAtalanta 1-0 1’ – UDINESE IN VANTAGGIO DOPO 26 SECONDI!!! GRANDE PARTENZA DEI BIANCONERI E GOL DI PEREYRA… - OptaPaolo : 00:23 - La rete di Roberto #Pereyra (dopo 23 secondi) è la più rapida dell'Udinese in Serie A da novembre 2014 (Di… - gianpi36590925 : RT @Udinese_1896: #UdineseAtalanta 1-0 43’ – Incredibile rigore non assegnato all'Udinese. Gollini in presa bassa prende la palla che poi… - AleArma97 : RT @Udinese_1896: #UdineseAtalanta 1-0 43’ – Incredibile rigore non assegnato all'Udinese. Gollini in presa bassa prende la palla che poi… -