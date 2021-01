Terrorismo, arrestato in Turchia foreign fighter italiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Un foreign fighters è stato arrestato in Turchia con l’accusa di Terrorismo: l’operazione è stata condotta dai funzionari dell’AntiTerrorismo della Polizia di Stato, dell’Aise e della Digos Un ventiquattrenne italiano è stato localizzato ad Idlib, in Siria, ed i funzionari dell’AntiTerrorismo della Polizia, dell’Aise e della Digos di Pescara si sono recati ad Hatay, in L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Uns è statoincon l’accusa di: l’operazione è stata condotta dai funzionari dell’Antidella Polizia di Stato, dell’Aise e della Digos Un ventiquattrenneè stato localizzato ad Idlib, in Siria, ed i funzionari dell’Antidella Polizia, dell’Aise e della Digos di Pescara si sono recati ad Hatay, in L'articolo proviene da Inews.it.

