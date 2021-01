Serie A ultime dai campi LIVE | Scamacca sta meglio

(Di mercoledì 20 gennaio 2021)daidelle 20 squadre del massimoonato di calcio italiano: notizie, allenamenti, probabili formazioni, infortunati, squalificati Gli aggiornamenti dalladai: notizie, probabili formazioni, infortunati, squalificati in vista della prossima giornata dionato. ATALANTA – La Giornata: Orobici impegnati nel recupero dionato contro l’Udinese.Probabile formazione (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Ilicic; Zapata.Squalificati: nessuno.Infortunati: Pasalic. BENEVENTO – La Giornata: In casa sannita è scattato il conto alla rovescia verso l’anticipo di venerdì contro il Torino.Probabile formazione (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, ...

OptaPaolo : 60&100 - Soualiho #Meité è uno dei tre giocatori che contano almeno 60 palloni intercettati e 100 dribbling portati… - domearre : RT @Mau_Romeo: [THREAD] Come sapete, dai tempi di un articolo di @massimozampini tengo le statistiche relativamente al confronto dei rigor… - VinnieVegaPF : @OrizOrizzonte @gilardisil @stefymigliori @maxlooking @ImKo86 @vaniacavi @il_laocoonte @BattistaDotti… - gianniconta : RT @gianniconta: Per preordinare le ultime copie della serie limitata: - genovesergio76 : RT @TuttoMercatoWeb: Supercoppa Italiana, tentazione Cuadrado titolare. Le ultime sulla formazione della Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : Serie ultime

Calcio News 24

PORTO SAN GIORGIO - Sabato prenderà il via il campionato di serie B2 femminile e in casa De Mitri – Energia 4.0 c’è tanta attesa e tanta curiosità per ...Sabato 23 gennaio alle ore 18 ci sarà Milan-Atalanta, match valido per la 19ª giornata di Serie A. I rossoneri, nel turno scorso, hanno ottenuto la vittoria nel match in trasferta col Cagliari di Di F ...