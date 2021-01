Scuola | il futuro che non c' è

Leggi su panorama

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) L'impossibilità di tornare tra i banchi, che dura da un anno, è una ferita insanabile per gli studenti. Che domani avranno più difficoltà nell'accedere al mondo del lavoro. Eppure per il governo, che ripete il mantra di come le aule siano un luogo sicuro, il destino di un'intera generazione non è una priorità. Eugène Ionesco nella sua più famosa pièce ci lascia un'indimenticabile battuta: «E la cantatrice calva? Si pettina sempre alla stesso modo». Meraviglia del teatro dell'assurdo e metafora perfettamente calzante per descrivere ciò che succede alla nostraa singhiozzo. Chiusa, aperta, richiusa. Modalità diverse per ogni regione e tra due settimane probabilmente ricominceranno le serrate, mentre i licei resteranno in didattica a distanza forse per mesi, il tutto in una melma grottesca che sta tracimando verso una catastrofe educativa e sociale. Non bastasse: ...