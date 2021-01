Roma, Fonseca in bilico ed è subito toto-allenatore. Spuntano i nomi di Spalletti e Sarri (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La panchina di Fonseca balla. Dopo la figuraccia di ieri, con le sei sostituzioni effettuate in Coppa Italia contro lo Spezia, il portoghese si gioca il posto. Il Corriere dello Sport scrive: “Nella Roma di Fonseca è calata la notte e la posizione del tecnico è precipitata negli ultimi giorni. Se finora si pensava a un cambio a fine stagione, ora il portoghese rischia l’esonero”. Il Corriere della Sera rimarca la confusione totale che regna sulla panchina giallorossa. “La confusione in panchina è totale e lo dimostra il sesto cambio fatto da Fonseca contro il regolamento. Pellegrini ha discusso a lungo con l’allenatore, dopo che l’arbitro aveva espulso nei supplementari Mancini e Pau Lopez in 60 secondi, cercando di metterlo sull’avviso. Ma alla Roma c’è chi non conosce il regolamento, ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La panchina diballa. Dopo la figuraccia di ieri, con le sei sostituzioni effettuate in Coppa Italia contro lo Spezia, il portoghese si gioca il posto. Il Corriere dello Sport scrive: “Nelladiè calata la notte e la posizione del tecnico è precipitata negli ultimi giorni. Se finora si pensava a un cambio a fine stagione, ora il portoghese rischia l’esonero”. Il Corriere della Sera rimarca la confusione totale che regna sulla panchina giallorossa. “La confusione in panchina è totale e lo dimostra il sesto cambio fatto dacontro il regolamento. Pellegrini ha discusso a lungo con l’, dopo che l’arbitro aveva espulso nei supplementari Mancini e Pau Lopez in 60 secondi, cercando di metterlo sull’avviso. Ma allac’è chi non conosce il regolamento, ...

repubblica : Fonseca: 'Il sesto cambio vietato? Non sapevo fosse un problema' - CorSport : #Fonseca shock: “La #Roma ha dimostrato di essere forte. Buon atteggiamento” - TuttoMercatoWeb : Roma, prima Fuzato e poi Ibanez: il sesto cambio che Fonseca non doveva effettuare - alesalv17 : RT @repubblica: Fonseca: 'Il sesto cambio vietato? Non sapevo fosse un problema' - sergiolollo : Fonseca il tempo per stare alla Roma e scaduto .. -