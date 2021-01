Pisa Filippo Bubbo morto in un incidente in A4

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tragedia della strada in A4. Nell’impatto tra Tir è. Il camionista di 25 anni, originario di Petronà (Catanzaro), abitava a. I due Tir sono rimasti coinvolti in un tamponamento nel tratto compreso tra gli svincoli di Portogruaro e di San Stino di Livenza, in direzione di Venezia.è rimasto incastrato nella cabina di guida, tanto che si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarlo. Il ventenne è stato poi soccorso dal personale sanitario arrivato con l’ambulanza e l’elicottero. Ma èpoco dopo.