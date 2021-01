Perché Renzi tiene comunque “per le p***e” Conte e il suo governo (Di mercoledì 20 gennaio 2021) governo news. La vittoria di Conte ieri al Senato, con la maggioranza relativa ottenuta con 156 voti, è la classica vittoria di Pirro. Perché se è vero che il governo ha comunque ottenuto la fiducia, la maggioranza politica al Senato non esiste più e il percorso dell’esecutivo si fa irto di ostacoli. Se sui provvedimenti più importanti, come l’imminente nuovo scostamento di bilancio, Renzi ha promesso la “non belligeranza”, su altri importanti temi, dalla riforma delle giustizia alla nuova leggere elettorale la battaglia sarà ardua. Perché se in aula almeno una maggioranza relativa c’è, nelle commissioni, senza Renzi, no. governo news: ecco Perché la fiducia di ieri è una “vittoria di Pirro” Già, le commissioni. E’ ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 20 gennaio 2021)news. La vittoria diieri al Senato, con la maggioranza relativa ottenuta con 156 voti, è la classica vittoria di Pirro.se è vero che ilhaottenuto la fiducia, la maggioranza politica al Senato non esiste più e il percorso dell’esecutivo si fa irto di ostacoli. Se sui provvedimenti più importanti, come l’imminente nuovo scostamento di bilancio,ha promesso la “non belligeranza”, su altri importanti temi, dalla riforma delle giustizia alla nuova leggere elettorale la battaglia sarà ardua.se in aula almeno una maggioranza relativa c’è, nelle commissioni, senza, no.news: eccola fiducia di ieri è una “vittoria di Pirro” Già, le commissioni. E’ ...

