Meitè e il retroscena in allenamento | «Ibrahimovic lo fa sempre»

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Zlatanha già colpito: ecco le parole del nuove acquisto del Milan sul centravanti svedese e sugli allenamenti Soualihoparla a Sky Sport del suo impatto con il Milan e Zlatan. Le sue parole.– «Anche quando facciamo il torello per divertirci se non facciamo bene l’esercizio lui alza la voce e allora riprendiamo subito a farlo bene. Si sente che c’è qualcosa in più dentro la squadra. Ci sono tanti giovani, che sono tranquilli e si godono la vita, Ibra invece dice come bisogna fare le cose e tutti ascoltano ed è importante». LEGGI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SU MILANNEWS24 Leggi su Calcionews24.com