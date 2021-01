Intervista a SETE | «Vi presento “Le cose più belle”»

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dal 4 dicembre è in rotazione radiofonica “LEPIÙ”, il singolo che segna il debutto della cantautrice romana Elisabetta D’Aiuto, in arte. “Lepiù” è una conversazione con un’entità divina in cui il soggetto chiede una vita facile, senza difficoltà o problemi, in cui tutto fila liscio. Solo alla fine del brano si evince che proprio i momenti di sofferenza sono la catarsi della crescita interiore per una persona. Il tutto condito da sonorità acustiche ed elettroniche fuse insieme, l’elemento centrale è la chitarra acustica e tutto il resto gira intorno, su un ritmo incalzante. Ciao, benvenuta. Per prima cosa una domanda su di te come persona: se dovessi partire e potessi portare con te solo tre oggetti, cosa porteresti e perché? E dove andresti? Mi ...