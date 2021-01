Inizia l’era Biden. Gramaglia racconta l’Inauguration Day (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L’ultima raffica di grazie (73) e condoni (70) di Donald Trump, magnate presidente alle ultime ore del suo mandato, ha complessivamente toccato 143 persone, che vanno a sommarsi alle decine già sottratte alla giustizia: nella lista, c’è l’ex guru della campagna 2016 Steve Bannon, raggiunto – si dice contro la sua volontà – da un provvedimento di clemenza preventivo; e ci sono uomini d’affari come il finanziatore repubblicano Elliot Broidy, celebrità e socialities, politici e condannati per reati di droga non violenti, anche un cittadino italiano, l’imprenditore fiorentino Tommaso Buti. Non vi figurano, invece, come s’era ipotizzato, familiari del magnate, che ha rinunciato ad ‘auto-graziarsi’ – provvedimento probabilmente illegittimo. I progetti di Trump per il futuro sono fumosi – e subordinati all’esito del processo d’impeachment intentatogli dopo l’attacco al Congresso da lui ... Leggi su formiche (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L’ultima raffica di grazie (73) e condoni (70) di Donald Trump, magnate presidente alle ultime ore del suo mandato, ha complessivamente toccato 143 persone, che vanno a sommarsi alle decine già sottratte alla giustizia: nella lista, c’è l’ex guru della campagna 2016 Steve Bannon, raggiunto – si dice contro la sua volontà – da un provvedimento di clemenza preventivo; e ci sono uomini d’affari come il finanziatore repubblicano Elliot Broidy, celebrità e socialities, politici e condannati per reati di droga non violenti, anche un cittadino italiano, l’imprenditore fiorentino Tommaso Buti. Non vi figurano, invece, come s’era ipotizzato, familiari del magnate, che ha rinunciato ad ‘auto-graziarsi’ – provvedimento probabilmente illegittimo. I progetti di Trump per il futuro sono fumosi – e subordinati all’esito del processo d’impeachment intentatogli dopo l’attacco al Congresso da lui ...

