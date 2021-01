Governo | Chi è “Lello” Alfonso Ciampolillo?

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) L’attenzione è stata tutta per il senatore L’uomo della serata non è stato né Giuseppe Conte né Matteo Renzi ma il Senatore, detto. Leggi anche:, CONTE OTTIENE LA FIDUCIA IN SENATO CON TANTO DI CASOIl suo voto, arrivato in extremis dopo l’autorizzazione con tanto di video da parte della Casellati e ha creato un gran caos. Ma chi è? Inutile dire che in rete sono esplose le ironie e le polemiche per quello che è stato quasi un momento surreale con tanto di ricorso al “Var” del Senato.ex del Movimento 5 stelle è nato a Bari nel 1972 ed è stato anche candidato come sindaco della sua città cove ha ottenuto 749 voti. Nel 2013 è stato eletto senatore della XVII legislatura della Repubblica Italiana ...