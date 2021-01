Crespo: “Dopo tanti anni di Juve finalmente Milano è al vertice. Era importante” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Hernan Crespo, allenatore del Defensa y Justicia ha parlato delle due milanesi che hanno finalmente ripreso il loro vecchio smalto e Dopo un decennio sono tornate ai vertici della Serie A. Queste le parole di Crespo: “Mi fa piacere che Dopo tanti anni di Juve ora Milano sia tornata grande e che lo Scudetto sia una prospettiva concreta e non una parola da sbandierare per alimentare illusioni. Seguo sempre e osservo tutto con gli occhi dell’allenatore e non più del giocatore”. Su Inter-Juve: “Partita perfetta dell’Inter. Una vittoria che dà entusiasmo e consapevolezza. Quando batti la squadra che ha dominato per anni pensi di essere davvero arrivato al ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Hernan, allenatore del Defensa y Justicia ha parlato delle due milanesi che hannoripreso il loro vecchio smalto eun decennio sono tornate ai vertici della Serie A. Queste le parole di: “Mi fa piacere chediorasia tornata grande e che lo Scudetto sia una prospettiva concreta e non una parola da sbandierare per alimentare illusioni. Seguo sempre e osservo tutto con gli occhi dell’allenatore e non più del giocatore”. Su Inter-: “Partita perfetta dell’Inter. Una vittoria che dà entusiasmo e consapevolezza. Quando batti la squadra che ha dominato perpensi di essere davvero arrivato al ...

