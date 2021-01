Covid: il vero problema è la mancanza di chi vaccina (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Milano, 20 gennaio 2021 - La Lombardia ha un indice di efficacia di quasi 0,3 (0,298788631). Leggermente al di sotto della media nazionale (che supera di qualche decimale lo 0,3) ma il doppio del ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Milano, 20 gennaio 2021 - La Lombardia ha un indice di efficacia di quasi 0,3 (0,298788631). Leggermente al di sotto della media nazionale (che supera di qualche decimale lo 0,3) ma il doppio del ...

brtcrl : @MassimGiannini Ma allora è vero, il Covid quando ti colpisce fa danni a tutti gli organi - dammydoc : RT @DM_Deluca: Nel caso ve lo steste chiedendo, non è vero come dice Renzi che l'Italia ha il record mondiale per numero di morti in rappor… - Amerigo_Rogas : RT @EntropicBazaar: Il vero covid sono i tagli alla sanità. - JackTel91780027 : RT @DM_Deluca: Nel caso ve lo steste chiedendo, non è vero come dice Renzi che l'Italia ha il record mondiale per numero di morti in rappor… - SilviaZavagno : @QAin51404808 @MinervaMcGrani1 A dire Il vero ho visto luoghi dove senza covid vigeva lo stesso arcigno meccanismo.… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid vero Covid-19, Richeldi: “La maggiore aerazione delle aule non aumenta le malattie respiratorie” Orizzonte Scuola Combattere il virus con una maschera da snorkeling: Isinnova riceve il Mother Teresa Award

Cristian Fracassi, fondatore di Isinnova, che ha adattato la maschera Decathlon ai respiratori ha ricevuto il Mother Teresa Award for Social.

Muore 4 mesi dopo il marito. Oggi l’addio ad Argenta: «Mamma era unica»

ARGENTA. «Tre mesi fa era morto papà e a noi diceva sempre che quando se ne sarebbe andato avrebbe chiamato nostra madre in cielo con lui e così è successo». La figlia Maria Antonietta ricorda con que ...

Cristian Fracassi, fondatore di Isinnova, che ha adattato la maschera Decathlon ai respiratori ha ricevuto il Mother Teresa Award for Social.ARGENTA. «Tre mesi fa era morto papà e a noi diceva sempre che quando se ne sarebbe andato avrebbe chiamato nostra madre in cielo con lui e così è successo». La figlia Maria Antonietta ricorda con que ...