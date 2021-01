Conte salvo, ma sul filo dei numeri: cosa farà ora il premier (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il governo Conte è ancora vivo. Poteva “andare meglio”, questo è sicuro. Ma viste le premesse diciamo che sarebbe stato più probabile andasse peggio. Il responso finale della conta al Senato è stato 156. Intermedio: non ha superato la maggioranza assoluto 161, ma non si è fermato a 155. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il governo Conte è ancora vivo. Poteva “andare meglio”, questo è sicuro. Ma viste le premesse diciamo che sarebbe stato più probabile andasse peggio. Il responso finale della conta al Senato è stato 156. Intermedio: non ha superato la maggioranza assoluto 161, ma non si è fermato a 155.

Dopo la fiducia ottenuta con 156 voti per il premier è il momento di trovare nuovi rinforzi entro due settimane ...

