Conte, le prime mosse dopo la fiducia: nuovo gruppo e piano di riforme (Di mercoledì 20 gennaio 2021) dopo aver incassato la fiducia del Senato, Giuseppe Conte studia le prime mosse. Pronto ad organizzare il nuovo gruppo ed un piano riforme. Le ultime ore sono state abbastanza tribolate per il premier Giuseppe Conte, che nè riuscito ad ottenere la fiducia grazie al voto in extremis del senatore Lello Ciampolillo. Infatti la Presidente Casellati L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021)aver incassato ladel Senato, Giuseppestudia le. Pronto ad organizzare iled un. Le ultime ore sono state abbastanza tribolate per il premier Giuseppe, che nè riuscito ad ottenere lagrazie al voto in extremis del senatore Lello Ciampolillo. Infatti la Presidente Casellati L'articolo proviene da Inews.it.

LegaSalvini : IL PALLOTTOLIERE DI CONTE NON TORNA E ALCUNI SENATORI 5 STELLE BUSSANO ALLA PORTA DELLA LEGA - Tommasolabate : Renzi ha provato ad aprire una crepa dentro Pd e M5S per vedere se avevano alternative a Conte. Stando alle prime… - Agenzia_Dire : In #primapagina sui giornali del #20gennaio la fiducia al #Senato per il governo #Conte. Leggi la nostra… - emmabongii : RT @LadyLokiEvans: E dopo le votazioni al #senato nel quale hanno riconfermato la fiducia al governo Conte , ecco le prime parole di Mattar… - iamiikaz : RT @LadyLokiEvans: E dopo le votazioni al #senato nel quale hanno riconfermato la fiducia al governo Conte , ecco le prime parole di Mattar… -