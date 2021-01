Carolyn Smith | non c’è segno del tumore | “Ma non è ancora finita” | news

infoitcultura : Carolyn Smith rivela lesito dellesame post chemioterapia - infoitcultura : Carolyn Smith: 'Non c'è più segno del tumore, ma non è ancora finita' - infoitcultura : Carolyn Smith, brutte notizie: “Scusate, ero troppo giù” - infoitcultura : Carolyn Smith lo confessa solo ora: “Mi faceva tanto male” - infoitcultura : Carolyn Smith, esito dell’esame post chemioterapia: “C’è un’infiammazione” -

Carolyn Smith ha annunciato su Instagram che non c’è più segno del tumore. In realtà già ad agosto non c’era più traccia dell’ “intruso” ma l’artista si è dovuta sottoporre ad ulteriori controlli. E d ...Carolyn Smith ha aggiornato i suoi fan e amici sulla situazione della sua malattia dopo gli ultimi controlli effettuati alla fine di un nuovo ciclo terapeutico.