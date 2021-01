Can Yaman a Sanremo 2021, DayDreamer torna in tv per l’ultima volta? (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Can Yaman a Sanremo 2021. Questa è la notizia del momento che riguarda l’attore turco, re di questo gossip di inizio anno. Il suo arrivo a Roma nei giorni scorsi non ha fatto discutere solo per via di quello che è successo fuori dal suo albergo e la relativa multa per assembramenti, ma anche per i suoi momenti un po’ intimi con Diletta Leotta. La giornalista è apparsa al suo fianco così, come un fulmine a ciel sereno, tant’è che in molti pensano che si tratti solo di business, ma se così non fosse? Non tutti i fan sono d’accordo con questa possibile liason tant’è che il profilo social dei due è stato preso di mira da molti utenti tra offese e domande costringendo l’attore turco a sottolineare che si tratta di “affari suoi” in cui nessuno deve mettere il becco. I due continuano a stuzzicare tutti tra saluti in radio e piccoli indizi ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Can. Questa è la notizia del momento che riguarda l’attore turco, re di questo gossip di inizio anno. Il suo arrivo a Roma nei giorni scorsi non ha fatto discutere solo per via di quello che è successo fuori dal suo albergo e la relativa multa per assembramenti, ma anche per i suoi momenti un po’ intimi con Diletta Leotta. La giornalista è apparsa al suo fianco così, come un fulmine a ciel sereno, tant’è che in molti pensano che si tratti solo di business, ma se così non fosse? Non tutti i fan sono d’accordo con questa possibile liason tant’è che il profilo social dei due è stato preso di mira da molti utenti tra offese e domande costringendo l’attore turco a sottolineare che si tratta di “affari suoi” in cui nessuno deve mettere il becco. I due continuano a stuzzicare tutti tra saluti in radio e piccoli indizi ...

