Bankitalia: Uif, in 2020 operazioni sospette +7% (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen. (Adnkronos) - Le segnalazioni di operazioni sospette (Sos) ricevute dalla Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (Uif) nel 2020 sono state 113.187, con un aumento del 7% nel confronto con l'anno precedente; nello stesso periodo ne sono state analizzate 113.643. Lo rende noto l'Uif. Il secondo semestre del 2020 ha fortemente contribuito all'andamento complessivo dell'anno: le 60.220 Sos ricevute da luglio a dicembre costituiscono in assoluto il maggior numero di segnalazioni pervenute in un semestre. L'incremento rispetto al corrispondente periodo del precedente anno è stato del 10,3%. Nel confronto con il secondo semestre del 2019 le segnalazioni di riciclaggio sono aumentate dell'11,1% (ragguagliandosi a 59.760 unità) e hanno più che compensato le minori segnalazioni relative al finanziamento del ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen. (Adnkronos) - Le segnalazioni di(Sos) ricevute dalla Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (Uif) nelsono state 113.187, con un aumento del 7% nel confronto con l'anno precedente; nello stesso periodo ne sono state analizzate 113.643. Lo rende noto l'Uif. Il secondo semestre delha fortemente contribuito all'andamento complessivo dell'anno: le 60.220 Sos ricevute da luglio a dicembre costituiscono in assoluto il maggior numero di segnalazioni pervenute in un semestre. L'incremento rispetto al corrispondente periodo del precedente anno è stato del 10,3%. Nel confronto con il secondo semestre del 2019 le segnalazioni di riciclaggio sono aumentate dell'11,1% (ragguagliandosi a 59.760 unità) e hanno più che compensato le minori segnalazioni relative al finanziamento del ...

