Voleva vendere ai russi il computer rubato a Capitol Hill: arrestata ventiduenne (Di martedì 19 gennaio 2021) Aveva rubato il computer di Nancy Pelosi durante l’attacco a Capitol Hill: la storia della giovanissima ragazza americana che Voleva vendere ai russi i segreti di stato americani. Aveva partecipato all’assalto di Capitol Hill con l’entusiasmo tipico dei giovani che decidono di impegnarsi in politica. Riley June Williams ha soli 22 anni e forse, proprio a causa della sua L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 19 gennaio 2021) Avevaildi Nancy Pelosi durante l’attacco a: la storia della giovanissima ragazza americana cheaii segreti di stato americani. Aveva partecipato all’assalto dicon l’entusiasmo tipico dei giovani che decidono di impegnarsi in politica. Riley June Williams ha soli 22 anni e forse, proprio a causa della sua L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

PlacentiaRoma : @DavidinoRomano Ha fatto 6 mesi a passeggiare immalinconito quando doveva andare all Inter Presentato in ritiro co… - goxaway : mi sto sentendo male hanno suonato al campanello io convinta fosse il pacco che aspetto da un mese corro e scopro c… - BonaventuraFan : @Pirichello Gente che meno di 6 mesi fa voleva vendere Calabria e far restare Conti - commentaribus : @xlouisbottom Ma dobbiamo essere sempre tristi? Lei voleva una cosa sola. Rivedere il fratello, chissene frega del… - Elena_di_Troika : Vi ricordate Kessie quando non riposava e sembrava uno che correva a vuoto twitter lo voleva vendere e tenere Baka,… -