UPB | difficile PIL 2021 cresca del 6% come da previsioni governo

(Di martedì 19 gennaio 2021) (Teleborsa) – “Per l’anno in corso, anche prefigurando un rapido recupero ciclico a partire dalla primavera, apparela realizzazione dell’obiettivo programmatico delper il PIL (6%)”. Lo rileva l’Ufficio Parlamentare di Bilancio in una memoria inviata alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato impegnate nell’esame della Relazione inviata dalal Parlamento sullo scostamento da 32 miliardi di euro. “Lepiù recenti di istituzioni e analisti privati – ricorda l’UPB – si orientano verso una crescita dell’economia italiana nelcompresa tra 3,5 e 4,8 punti percentuali”. Il PIL del quarto trimestre 2020 dovrebbe attestarsi a -3% mentre per l’intero 2020 dovrebbe essere confermata la stima deldi un -9% – aggiunge l’Ufficio Parlamentare -. ...

comedian72 : RT @HuffPostItalia: L'Upb spegne i sogni di gloria del Governo: 'Difficile una crescita del 6% quest'anno' - CarloMartootchy : RT @HuffPostItalia: L'Upb spegne i sogni di gloria del Governo: 'Difficile una crescita del 6% quest'anno' - HuffPostItalia : L'Upb spegne i sogni di gloria del Governo: 'Difficile una crescita del 6% quest'anno' -

Ultime Notizie dalla rete : UPB difficile

Il Messaggero

L’obiettivo di crescita 2021 indicato dal governo nella relazione in cui chiede alle Camere di autorizzare un nuovo scostamento di bilancio da 32 miliardi è di “difficile realizzazione”. A scriverlo è ...(Teleborsa) - "Per l'anno in corso, anche prefigurando un rapido recupero ciclico a partire dalla primavera, appare difficile la realizzazione dell'obiettivo programmatico del Governo per il PIL (6%)" ...