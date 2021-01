Udc | Idea-Cambiamo! e Giarrusso Su Affaritaliani it tre no al governo

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tre no su.it al presidente del Consiglio Giuseppe Conte che, dopo l'esito della votazione sulla fiducia aldi ieri al Senato (156 sì, 140 no e 16 astensioni), punta ad allargare la maggioranza nei prossimi giorni Segui su.it

Affaritaliani : Governo, tre no a Conte. Da Udc, Idea-Cambiamo! e Giarrusso - Affaritaliani : Udc, Idea-Cambiamo! e Giarrusso Su - mimmocarriero : RT @LaVeritaWeb: Dopo la delusione dell'ex governatrice laziale, pure l'ex assistente di Silvio Berlusconi dà una mano ai giallorossi. Anto… - angelo_arcadu : RT @LaVeritaWeb: Dopo la delusione dell'ex governatrice laziale, pure l'ex assistente di Silvio Berlusconi dà una mano ai giallorossi. Anto… - arquer12 : RT @LaVeritaWeb: Dopo la delusione dell'ex governatrice laziale, pure l'ex assistente di Silvio Berlusconi dà una mano ai giallorossi. Anto… -

Ultime Notizie dalla rete : Udc Idea

Affaritaliani.it

Saccone, Romani, e il senatore ex M5S ad Affaritaliani.it: "Nessun dialogo con il premier dopo il no alla fiducia in Senato" ...Dopo la delusione dell'ex governatrice laziale, pure l'ex assistente di Silvio Berlusconi dà una mano ai giallorossi. Antonio Tajani costretto a cacciarli dal partito. Idea, Cambiamo e Udc tengono. Pa ...