Ti sento il nuovo programma di Pierluigi Diaco da stasera su Rai 2 (Di martedì 19 gennaio 2021) Parte da un assunto cinematografico “Ti sento”, una originale e provocatoria proposta televisiva . E’ questo il titolo del nuovo programma condotto da Pierluigi Diaco, in onda su Rai2 da martedì 19 gennaio, alle 23.15. Dopo la difficilissima estate con Io e Te, tra polemiche, cattive uscite, sfoghi social e via dicendo, Diaco torna con questa nuova proposta in seconda serata. Ma di che cosa parlerà Ti sento? Il “focus” del programma sarà il suono, in tutte le sue possibili manifestazioni e sfumature, per tornare ad ascoltare davvero e rivivere squarci di memoria personale e collettiva. Ricordi ed emozioni affioreranno attraverso l’udito. Scopriamo qualche dettaglio in più ricordandovi ancora che la prima puntata andrà in onda oggi su Rai 2. Ti ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 19 gennaio 2021) Parte da un assunto cinematografico “Ti”, una originale e provocatoria proposta televisiva . E’ questo il titolo delcondotto da, in onda su Rai2 da martedì 19 gennaio, alle 23.15. Dopo la difficilissima estate con Io e Te, tra polemiche, cattive uscite, sfoghi social e via dicendo,torna con questa nuova proposta in seconda serata. Ma di che cosa parlerà Ti? Il “focus” delsarà il suono, in tutte le sue possibili manifestazioni e sfumature, per tornare ad ascoltare davvero e rivivere squarci di memoria personale e collettiva. Ricordi ed emozioni affioreranno attraverso l’udito. Scopriamo qualche dettaglio in più ricordandovi ancora che la prima puntata andrà in onda oggi su Rai 2. Ti ...

MartinaAlice28 : @R31NB3RRY Grazie mille per il consiglio, cercherò di dirle come mi sento. Non l'ho fatto prima perché ho un po'pau… - rradioclash : #crisidigoverno grazie a Renzi comunque vada sarà una merda se il governo trova un maggioranza dovrà scendere a pat… - Fabiola58172403 : Io mi sento male le gregocose che hanno speso di nuovo i soldi per mandare un aereo a Pierpaolo riferito ad elisabe… - bars_barbara : Ho comprato il nuovo iPhone 12 pro max.. che dire mi sento tanto la regina con lo specchio magico.#faceid - add_editore : RT @scuoladellibro: “Inizio a scrivere un nuovo romanzo solo quando sento di essere ossessionato dalla storia che voglio raccontare”. A f… -