Tg Ambiente, edizione del 19 gennaio 2021 (Di martedì 19 gennaio 2021) Il 2020 appena trascorso è stato uno dei tre anni più caldi da quando se ne tenga registro, cioè da metà 1800, rivaleggiando con il 2016 per il primo posto in classifica. Lo stabilisce l'Organizzazione meteorologica mondiale, agenzia Onu dedicata allo studio dell'atmosfera. Le differenze nelle temperature medie globali tra i tre anni più caldi – 2016, 2019 e 2020 – sono 'impercettibilmente piccole'. La temperatura media globale nel 2020 è stata di circa 14,9 gradi, 1,2 gradi al di sopra del livello preindustriale 1850-1900. Ancora una volta preoccupa la serrata frequenza dei record: il 2011-2020 è stato il decennio più caldo mai registrato e i sei anni più caldi si sono verificati tutti a partire dal 2015. "Ci stiamo dirigendo verso un catastrofico aumento della temperatura da 3 a 5 gradi Celsius in questo secolo", avverte il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, la tutela del clima sia quindi "la massima priorità per tutti, ovunque", è il suo appello. – ENEA-INGV: 2020, NUOVO RECORD RISCALDAMENTO OCEANI

