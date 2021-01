Stellantis - Scelti i top manager | la finanza a Palmer | lAlfa Romeo a Imparato

Leggi su quattroruote

(Di martedì 19 gennaio 2021) Carlos Tavares, amministratore delegato di, ha scelto le prime lineeiali che dovranno affiancarlo nel delicato compito di dare corpo alle strategie per il futuro del gruppo automobilistico nato dalla fusione tra la Fiat Chrysler Automobiles e la PSA. In particolare è stata definita una governance incentrata su un top executive team e su nove Comitati dedicati al coordinamento di prestazioni e strategia aziendali: Strategy Council, Business Review, Global Program Committee, Industrial Committee, Allocations Committee, Region Committee, Brand Committee, Styling Review e Brand Review. Tra le varie scelte spicca l'assegnazione del ruolo di direttore finanziario a Richard, già Cfo di FCA, e quello di responsabile del brand Alfaa Jean-Philippe, ex responsabile della ...