Si può manipolare il tempo meteorologico ad uso bellico? C’è chi crede di sì e c’ha provato

(Di martedì 19 gennaio 2021) Alcune leggi internazionali possano sembrare un po’ ridicole, ma sono giustificate da qualche anima bella che ha davvero combinato qualcosa di così apparentemente ridicolo. Bombardare non è illegale per le leggi internazionali, ma far piovere sì. In questo caso, le anime belle furono gli americani, che inseminarono le nuvole del Vietnam per impedire ai vietnamiti del Nord di infiltrarsi a sud. L’idea era davvero fantastica. Invece di bombardare il sentiero di Ho Chi Minh, le intense piogge artificiali lo avrebbero reso inutilizzabile. Con l’operazione Popeye, l’Aeronautica degli Stati Uniti inseminò a lungo le nuvole sul Sentiero di Ho Chi Minh nel tentativo di prolungare la stagione vietnamita dei monsoni, mantenere il percorso fangoso e impraticabile, impedire così al Nord di spostare uomini e materiale nel Vietnam del Sud. Dal 1967 al 1972, gli aerei C-130 e F-4C armati di ioduri di ...