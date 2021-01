Salerno, ‘Oltre’ attacca sindaco: “E’ ‘straordinaria’ la normale pulizia dei quartieri?” (Di martedì 19 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Duro attacco al sindaco da parte dei sei consiglieri comunali Antonio D’Alessio, Leonardo Gallo, Corrado Naddeo, Nico Mazzeo, Donato Pessolano e Giuseppe Ventura confluiti nel gruppo ‘Oltre’. “L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Enzo Napoli – affermano – nel bel mezzo dell’inchiesta della Procura di Salerno sugli appalti affidati alle cooperative in materia di igiene e verde pubblico pensa bene di ‘spacciare’ dei normali e dovuti interventi di pulizia del territorio urbano come azioni straordinarie intraprese per migliorare la vivibilità dei quartieri della nostra città. E’ chiarissimo che si tratti dell’ennesima iniziativa mediatica di una squadra politica che non riesce più a comunicare efficacemente con i salernitani ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Duro attacco alda parte dei sei consiglieri comunali Antonio D’Alessio, Leonardo Gallo, Corrado Naddeo, Nico Mazzeo, Donato Pessolano e Giuseppe Ventura confluiti nel gruppo. “L’amministrazione comunale guidata dalEnzo Napoli – affermano – nel bel mezzo dell’inchiesta della Procura disugli appalti affidati alle cooperative in materia di igiene e verde pubblico pensa bene di ‘spacciare’ dei normali e dovuti interventi didel territorio urbano come azioni straordinarie intraprese per migliorare la vivibilità deidella nostra città. E’ chiarissimo che si tratti dell’ennesima iniziativa mediatica di una squadra politica che non riesce più a comunicare efficacemente con i salernitani ...

michelegentile7 : Da #librosospeso a..... #viaggiconlautore e #nonrifiutiamoci Oltre 15.000 #libri e..... In quest'angolo sconosciuto… - MennonnaToTon : @PenelopeVr46 @salerno_lucia Si ho capito, ma oltre a dire che non hai sentito non hai visto che non hai capito c'è… - FrankFormisano : Urbanistica: emergenza ben oltre l’Ex Tribunale di Salerno - salernonotizie : Salerno, in tanti nel bar oltre le 18: scatta la chiusura. Il report dei controlli - Carmela_oltre : RT @francofontana43: Salerno. Trovati 26 migranti (12 donne e 6 minori) chiusi in due container Partiti da Aliaga in Turchia, hanno viaggia… -