Mps | morte di David Rossi | il gip di Genova archivia indagine su festini hard

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 19 gennaio 2021) Il giudice per le indagini preliminari Franca Borzone hato l’della procura disui presuntia luci rosse a cui avrebbero partecipato alcuni magistrati senesi che poi avrebbero insabbiato le indagini sulladi. L’ex responsabile della comunicazione di Banca Mps venne trovato morto il 6 marzo 2013 dopo una caduta da una finestra di Rocca Salimbeni, sede dell’istituto di credito. I legali della famiglia, gli avvocati Carmelo Miceli e Paolo Pirani, si erano opposti alla richiesta dizione dei pm genovesi ma il gip non ha accolto la richiesta nonostante gli approfondimenti diportati in udienza dai familiari. La procura diaveva ...