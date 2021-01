Meteo Roma del 19-01-2021 ore 06:10 (Di martedì 19 gennaio 2021) Meteo venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord nuvolosità irregolare al mattino con addensamenti più compatti e Nordest ma senza fenomeni associati tempo asciutto al pomeriggio e poi nelle ore serali su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi al centro giornata all’insegna del tempo stabile con cieli sereni sui settori tirrenici e irregolarmente nuvolosi su quelli adriatici specie sull’abruzzo ampie schiarite in serata in nottata al sud tempo instabile con precipitazioni sparse sul Molise Puglia Basilicata e tra Calabria e Sicilia neve fino a quote molto basse però pomeriggio sera in miglioramento Salvo residue piogge sul Puglia e Sicilia temperature minime in calo al centro-nord non massime in lieve rialzo ovunque previsioni del tempo sulla cura del centro Meteo italiano Meteo In ... Leggi su romadailynews (Di martedì 19 gennaio 2021)venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord nuvolosità irregolare al mattino con addensamenti più compatti e Nordest ma senza fenomeni associati tempo asciutto al pomeriggio e poi nelle ore serali su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi al centro giornata all’insegna del tempo stabile con cieli sereni sui settori tirrenici e irregolarmente nuvolosi su quelli adriatici specie sull’abruzzo ampie schiarite in serata in nottata al sud tempo instabile con precipitazioni sparse sul Molise Puglia Basilicata e tra Calabria e Sicilia neve fino a quote molto basse però pomeriggio sera in miglioramento Salvo residue piogge sul Puglia e Sicilia temperature minime in calo al centro-nord non massime in lieve rialzo ovunque previsioni del tempo sulla cura del centroitalianoIn ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Meteo Roma del 19-01-2021 ore 06:10' su @Spreaker #meteo_roma - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma 6h | Meteo attuale Vento: 4.7 km/h NO Raffica: 11.2 km/h Temperatura: -5.6 °C Umidità: 70 %… - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma 5h | Meteo attuale Vento: 6.1 km/h O Raffica: 7.6 km/h Temperatura: -5.4 °C Umidità: 70 % Pr… - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma 4h | Meteo attuale Vento: 2.9 km/h O Raffica: 1.8 km/h Temperatura: -5.4 °C Umidità: 71 % Pr… - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma 3h | Meteo attuale Vento: 2.9 km/h O Raffica: 5.4 km/h Temperatura: -5.2 °C Umidità: 38 % Pr… -