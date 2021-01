Messi squalificato per due giornate. Ne rischiava il doppio (Di martedì 19 gennaio 2021) Leo Messi è stato squalificato dal Comité de Competición (il nostro Giudice Sportivo) per due giornate per lo schiaffone rifilato a Villalibre contro l’Athletic Bilbao. Per Messi è stata decisa la sanzione più lieve, visto che l’arbitro Gil Manzano ha scritto nel rapporto che “Messi ha colpito un avversario con il braccio usando una forza eccessiva mentre la palla era in gioco, ma non a distanza dal gioco”. Insomma, senza aggressività dolosa. Inoltre, i legali del Barcellona per ridurre una punizione che avrebbe potuto essere di quattro partite, ha presentato una prova videografica nella quale l’aggressione risulta minimizzata: si vede che più che colpire Messi spinge l’avversario che stava già commettendo fallo. Le immagini evidenziano anche che il colpo non colpisce la faccia di ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 19 gennaio 2021) Leoè statodal Comité de Competición (il nostro Giudice Sportivo) per dueper lo schiaffone rifilato a Villalibre contro l’Athletic Bilbao. Perè stata decisa la sanzione più lieve, visto che l’arbitro Gil Manzano ha scritto nel rapporto che “ha colpito un avversario con il braccio usando una forza eccessiva mentre la palla era in gioco, ma non a distanza dal gioco”. Insomma, senza aggressività dolosa. Inoltre, i legali del Barcellona per ridurre una punizione che avrebbe potuto essere di quattro partite, ha presentato una prova videografica nella quale l’aggressione risulta minimizzata: si vede che più che colpirespinge l’avversario che stava già commettendo fallo. Le immagini evidenziano anche che il colpo non colpisce la faccia di ...

