Messi perde la testa, pugno all’avversario: prima espulsione con il Barcellona (Di martedì 19 gennaio 2021) Lionel Messi non sta vivendo un buon momento al Barcellona: prima espulsione in maglia blaugrana, pugno all’avversario Dopo 753 partite giocate al Barcellona Lionel Messi è stato espulso dopo un pugno per liberarsi dall’avversario. Il campione argentino ha perso la testa durante la Supercoppa di Spagna, persa proprio contro l’Athletic Bilbao. Un periodo di forma L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 19 gennaio 2021) Lionelnon sta vivendo un buon momento alin maglia blaugrana,Dopo 753 partite giocate alLionelè stato espulso dopo unper liberarsi d. Il campione argentino ha perso ladurante la Supercoppa di Spagna, persa proprio contro l’Athletic Bilbao. Un periodo di forma L'articolo è apparsosul sito ViaggiNews.com

YRetlaw : RT @ilgiornale: Messi ha rimediato la prima espulsione in carriera con la maglia del Barcellona. Lo schiaffo ad un avversario nella finale… - ilgiornale : Messi ha rimediato la prima espulsione in carriera con la maglia del Barcellona. Lo schiaffo ad un avversario nella… - cristianovilla9 : @Fornaro62 tutti d'accordo che al Paese non serve un governicchio per vivacchiare, ma nessuno che per questo motivo… - infoitsport : Messi perde la testa e la Supercoppa: espulso per uno schiaffo all'avversario (VIDEO) - infoitsport : Messi perde la testa: espulso per uno schiaffo a un avversario. Il video fa il giro del web -