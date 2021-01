La sfida in Aula di Renzi a Conte: "Serve un governo forte, vediamo se arrivi a 161 voti" (Di martedì 19 gennaio 2021) AGI - Pesante attacco di Renzi al premier Conte. Intervenendo al Senato, il leader di Iv ha definito "dannoso per il Paese" l'arrocco istituzionale del presidente del Consiglio, accusandolo di essere più preoccupato di poltrone che del futuro dell'Italia. Renzi ha parlato anche di maggioranza raccogliticcia e di mercato indecoroso di voti e ha sfidato apertamente il capo del governo: "vediamo se riesce ad arrivare a 161 voti", ha detto. "Questo luogo esige e merita rispetto, la sua valutazione signor presidente rispetto al fatto che questa crisi è incomprensibile, mi impone di guardarla negli occhi e di dirle cosa ha portato tutti noi ad allontanarci dal governo" Lo ha detto Matteo Renzi intervenendo a Palazzo Madama. "Noi pensiamo che il suo non sia il governo più ... Leggi su agi (Di martedì 19 gennaio 2021) AGI - Pesante attacco di Renzi al premier Conte. Intervenendo al Senato, il leader di Iv ha definito "dannoso per il Paese" l'arrocco istituzionale del presidente del Consiglio, accusandolo di essere più preoccupato di poltrone che del futuro dell'Italia. Renzi ha parlato anche di maggioranza raccogliticcia e di mercato indecoroso die hato apertamente il capo del: "se riesce ad arrivare a 161", ha detto. "Questo luogo esige e merita rispetto, la sua valutazione signor presidente rispetto al fatto che questa crisi è incomprensibile, mi impone di guardarla negli occhi e di dirle cosa ha portato tutti noi ad allontanarci dal" Lo ha detto Matteo Renzi intervenendo a Palazzo Madama. "Noi pensiamo che il suo non sia ilpiù ...

Agenzia_Ansa : Il premier @GiuseppeConteIT in #Senato: 'E' difficile governare con chi mina gli equilibri' La diretta dall'Aula… - Agenzia_Ansa : 'Numeri Aula importanti, oggi passaggio fondamentale', ha detto @GiuseppeConteIT intervenendo al #Senato #ANSA… - LegaSalvini : #SALVINI IN AULA PER DIFFAMAZIONE SFIDA CAROLA: 'NON VEDO L'ORA D'INCONTRARE LA SPERONATRICE TEDESCA' - fisco24_info : La sfida in Aula di Renzi a Conte: 'Serve un governo forte, vediamo se arrivi a 161 voti': AGI - Pesante attacco di… - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: #Senato, il dibattito in Aula. L'intervento di #Renzi - LA DIRETTA #ANSA #governo @matteorenzi -