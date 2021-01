Juventus, vertice di mercato? Incontro tra Agnelli e Florentino Perez (Di martedì 19 gennaio 2021) Juventus – Domani la Juventus sfiderà il Napoli in Supercoppa italiana a Reggio Emilia al Mapei Stadium. La squadra questa sera è partita alla volta di Reggio Emilia, come di consueto alla vigilia di una Supercoppa. Non è partito con la squadra Andrea Agnelli. Infatti il numero uno bianconero sarebbe rimasto a Torino con una persona speciale: Florentino Perez. Incontro a Torino tra i due presidenti, durato più di 3 ore. vertice di mercato o c’è altro? Juventus, l’Incontro tra Agnelli e Florentino Perez Il presidente bianconero Andrea Agnelli è rimasto a Torino dove ha avuto un importante Incontro con il collega del Real ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 19 gennaio 2021)– Domani lasfiderà il Napoli in Supercoppa italiana a Reggio Emilia al Mapei Stadium. La squadra questa sera è partita alla volta di Reggio Emilia, come di consueto alla vigilia di una Supercoppa. Non è partito con la squadra Andrea. Infatti il numero uno bianconero sarebbe rimasto a Torino con una persona speciale:a Torino tra i due presidenti, durato più di 3 ore.dio c’è altro?, l’traIl presidente bianconero Andreaè rimasto a Torino dove ha avuto un importantecon il collega del Real ...

