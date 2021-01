Intellettuali del Sud indolenti e asserviti al potere economico del Nord Italia 

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 19 gennaio 2021) Glidel Sud? Sono tanti. Tuttavia occorre tristemente riconoscere che essi esportano il proprio sapere nei territori delItalia, quasi ignorando la necessità di far vivere un impegno che riabiliti l'importanza del Meridione d'Italia, quasi tradendo le proprie radici e la propria origine culturale. Essi eludono il valore e la ricchezza dei territori che hanno dato loro i natali. Sembrano essere figli ingrati! Il Sud d'Italia è prospero di beni di varia natura che occorre saper valorizzare e non lasciare più avvolti nel silenzio. Occulti poteri è vero che si sono impossessati del Sud d'Italia, di cui non vogliono, per interessi personali, la crescita-sociale e culturale. L'Italia può giovarsi di un'economia ubertosa che percorra l'intero stivale. L'Italia, pertanto, può produrre benessere per ...