Grande Fratello Vip si allunga, la reazione di Zorzi: ansia e vomito (Di martedì 19 gennaio 2021) I nervi sono ormai a fior di pelle nella Casa e anche l'influencer di Riccanza ha accusato disperatamente la notizia del nuovo prolungamento del programma... L'articolo proviene da Gossip e Tv.

